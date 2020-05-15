"Ситуация не настолько тревожная". Опухоль мозга Заворотнюк будут лечить вирусами

Директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров ошарашил общественность, когда впервые публично озвучил страшный диагноз 49-летней актрисы.

Во время совещания о развитии генетических технологий с Владимиром Путиным ученый рассказал о революционной технологии лечения рака вирусами.

Выяснилось, что вирусы эффективно помогают больным с опухолями головного мозга. В качестве примера Макаров назвал имя Анастасии Заворотнюк, чьи родственники обратились за помощью в его институт.

Сейчас идет тестирование уникального метода на добровольцах, которым не помогает традиционное лечение. Среди них есть и пациенты с глиобластомами, заметил Макаров. И добавил, что родственники «Моей прекрасной няни» прислали в институт ее раковые клетки.

— Мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки, — не стал скрывать генетик, а затем уточнил, что у Заворотнюк «ситуация не настолько тревожная», чтобы применять эту технологию.

Поклонники актрисы облегченно вздохнули: во-первых, они убедились в том, что звезда жива и идет на поправку, ведь из-за полного отсутствия информации еще недавно ходили слухи, что Заворотнюк скончалась. А во-вторых, из первых уст узнали, что надежда на исцеление Анастасии есть.

Родственники актрисы не дают комментариев о ее диагнозе и состоянии здоровья с августа прошлого года, когда появились первые сведения о том, что она страдает раком мозга.

— Глиобластома довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры, и, к сожалению, с печальным итогом, — заявил Макаров. — Осталась только вот Анастасия Заворотнюк, которая борется с таким заболеванием. И мы тоже пытаемся принимать в этом участие.