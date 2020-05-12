Ольге Бузовой нагадали рождение двух детей и свадьбу с Давой

Бойфренд Ольги Бузовой – блогер Давид Манукян, набил татуировку с именем любимой. Сыграет ли этот поступок молодого человека судьбоносную роль в жизни певицы и телеведущей, мы решили узнать у таролога, парапсихолога Галины Янко.

Таролог Галина Янко

– Татуировки – это, с одной стороны, хорошо, так как каждая линия на теле человека несет в себе определенные знаки судьбы, – утверждает Галина. – Когда человек делает на теле татуировки, он подсознательно загадывает какое-то желание и мысленно его переносит на свое тело. Однако это не относится к именам.

Когда человек набивает изображение животных, это привлекает к нему энергию власти и могущества. Если человек стремится к богатству и финансовой стабильности, то он выбивает на теле символы, привлекающие деньги. Набивать имя любимого человека – не есть хорошо. Увы, это ведет к расставанию и к определенным проблемам во взаимоотношениях, – замечает Галина. – Получается, имя – это как бы то, что остается на память, поэтому человек, уходя, оставляет след не только в памяти, но и на своем теле. Каждая татуировка может внести коррективы в судьбу человека. Люди, имея именные татуировки, могут идти по жизни вместе, но испытывать очень сложные времена. У них могут быть не только финансовые, но и разного рода проблемы со здоровьем.

Тем не менее таролог склоняется к том, что спутником жизни Ольги Бузовой станет именно Давид Манукян.

– Ольга Бузова собирается замуж, и она обязательно пойдет под венец, – уверенно продолжает таролог. – По судьбе – начался ее период. Именно в это время все к ней и пришло. Она после развода с Дмитрием Тарасовым по началу сильно переживала, копалась в себе, искала причины своего одиночества, а причин по сути нет. Просто по судьбе тот брак был лишь репетицией.

Этот парень – Давид, однако не так прост, как кажется, – предупреждает таролог. – Знаете, как говорится, мягко стелет – жестко спать. Сейчас он поддерживает Ольгу во всем, а вот когда они все же пойдут под венец, тут-то и придется Ольге выбирать – семья или работа. Вспоминая опыт прошлого брака, Ольга примет решение все же ненадолго оставить карьеру и исчезнет из поля зрения. Позже мы снова ее увидим, но на некоторое время ей все же придется заняться семьей. Если она этого не сделает, то ее постигнет та же участь, что и в первом браке.

Кстати, хочу отметить, что Ольге по Книге судеб идет рождение двоих детей, – продолжает Галина Янко. – Несмотря на ее образ жизни, Ольга будет прекрасной матерью. Что касается ее карьеры в целом, то Бузовой – певице, телеведущей, блогеру, стоит после замужества выбрать какой-то один из видов деятельности. Карты показывают, что если она будет хвататься за все и быть, так сказать, «бальзамом и кондиционером в одном флаконе», ее постигнет ряд неудач и разочарований.

Мария Светлая.