"Это метакризис!": Мадонна и Моника Белуччи предупредили о надвигающейся катастрофе

Сразу 200 мировых знаменитостей призвали не возвращаться к нормальной жизни после карантина и прекратить бездумное потребительство.

Необычное обращение к правительствам разных стран недавно составили голливудские знаменитости, ученые и общественные деятели. «Мы считаем, что возвращаться к нормальной жизни после карантина просто немыслимо», – говорится в письме, которое было подписано лауреатами Нобелевской премии по медицине, химии и физике, а также лауреатом премии мира Мухаммадом Юнусом.

По словам звезд, пандемия стала настоящей трагедией, но для человечества она обернулась возможностью изучить свои ошибки. «Мы столкнулись с серьезной проблемой, – сообщили звезды эстрады и кино, – но простой корректировки будет недостаточно. Это системная проблема, и мы должны остановить "гонку потребительства" и спасти природу».

«Продолжающаяся экологическая катастрофа – это метакризис, – говорится в письме. – В отличие от пандемии, глобальный экологический коллапс будет иметь неизмеримые последствия».

200 подписантов, в числе которых можно найти такие известные имена, как Кейт Бланшетт, Джейн Фонда, Михаил Барышников, Педро Альмодовар, Пенелопа Крус, Селин Дион, Рикки Мартин, Барбара Стрейзанд, Марион Котийяр, Моника Белуччи, Мадонна, Роберт де Ниро, заявили, что пришло время, когда лидеры государств должны провести глубокий пересмотр наших целей, ценностей и экономики.

Звезды открыто призвали политиков и бизнесменов положить конец необузданному потреблению и «радикальной трансформации» экономики и «не возвращаться к нормальной жизни», а начать жить в согласии с природой.

Обращение было составлено французской актрисой Жюльет Бинош, а опубликовано – во французской ежедневной газете Le Monde.

«Мы должны изменить наш образ жизни, иначе нам грозит серьезная катастрофа, речь идет о нашем выживании, – считают коллеги актрисы, которые подписали послание. – Потребительство привело нас к отрицанию самой жизни: жизни растений, животных и большого количества людей. Загрязнение, глобальное потепление и разрушение природных ландшафтов вышли на передний план».