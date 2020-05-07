Брухунова назвала "атавизмом" подаренное ей Петросяном обручальное кольцо

Татьяна Брухунова, возлюбленная Евгения Петросяна и его же концертный директор, впервые раскрыла подробности семейной трагедии.

О неизвестных ранее деталях своей биографии Татьяна Брухунова проговорилась, общаясь со своими подписчиками в инстаграм. Под одним из последних постов, где возлюбленная Евгения Вагановича похвасталась синим беретом из новой коллекции Dior, вспыхнули жаркие споры: фолловеры Брухуновой разглядели, что на ее безымянном пальце нет обручального кольца, и очень удивились этому факту. На упреки и вопросы по поводу отсутствия колечка Татьяна заметила: «В наше время это (ношение обручального кольца. – Прим. Sobesednik.ru) атавизм».

Подтверждая свое мнение о том, что даже самое дорогое кольцо не является признаком крепкого брака, Брухунова привела в пример собственных родителей.

«Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти...» – сообщила Татьяна.

Напомним, что ранее в СМИ не раз проходила информация о том, что отец Брухуновой умер, когда Таня была еще ребенком, и растили ее мама и бабушка. Однако возлюбленная Петросяна никогда до этого публично не раскрывала семейных подробностей. И даже сейчас она не стала уточнять, когда именно ушел из жизни ее папа, который мог бы стать для Евгения Петросяна тестем.

Зато точно известно, что мама Брухуновой жива и здорова: комментируя тот же снимок в синем берете с букетом ландышей в руках, Татьяна призналась, что фотографировала ее мама. «Мама – молодец», – похвасталась девушка.

Это фото было сделано во время короткой прогулки на улице. Возлюбленная Петросяна сейчас, как и все, находится на самоизоляции. И если раньше девушка постила в Инстаграм фото с премьер спектаклей, из модных ресторанов и путешествий, то теперь выкладывает рецепты и фото различных блюд, которые покупает в магазинах и заказывает в ресторанах. Ведь готовить она, как признается сама Татьяна Брухунова, не умеет. И даже не хочет учиться.