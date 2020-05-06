Психолог Михаил Лабковский рассказал Ревве, как дожить до конца карантина

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, провел совместный эфир со своей женой и с психологом Михаилом Лабковским, в котором затронул темы семейных конфликтов во время карантина.

Ревва признался, что несколько пар в его окружении находятся на грани развода из-за того, что не могут долго находиться в одной квартире.

– Мы с женой 16 лет вместе, 26 июня мы отмечаем дату знакомства, – рассказал Александр. – Мы три года до свадьбы ни-ни, я только читал ей стихи... И я никогда раньше, как сейчас, так много не разговаривал с женой. Прикольная баба!

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Супруга Реввы рассказала, что секрет их долгой счастливой жизни в том, что муж часто на гастролях, видятся они редко.

Психолог Лабковский объяснил, что есть люди, которые просто не могут долго сидеть в замкнутом пространстве, а есть те, кому чисто физически необходимо пару раз в месяц оставаться в одиночестве. Конфликты в семьях во время карантина возникают, как правило, не потому, что один не любит другого, а из-за особенностей характера.

– Получается, что он хочет выйти на улицу, а выхода нет, поэтому раздражение в нем крепнет, а выхода энергии нет, – пояснил психолог. – Как эту проблему решить? Надо, чтобы каждый член семьи имел возможность каждый день хотя бы 2 часа побыть один. И у детей должно быть такое право. Они также должны выходить на улицу.

Если человек, с которым вы изолированы, пьет, то, по мнению Лабковского, можно выпить вместе с ним, ведь «алкоголь — это социальная смазка».

– Я призываю к терпимости, все сейчас попали сложную ситуацию, – сообщил Лабковский. – Договоритесь с собой, что вы на карантине не будете обсуждать прошлое, проблемы, свои и чужие недостатки. Вы можете проораться в подушку, сбросить негатив на улице, обязательно нужно сбрасывать этот эмоциональный балласт.