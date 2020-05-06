Екатерина Варнава призналась Собчак в серьезной болезни и одиночестве

35-летняя звезда «Comedy Woman» в интервью Ксении Собчак рассказала о том, что рассталась с женихом после шести лет отношений. А еще поведала о серьезной проблеме с речью, которая началась у нее в подростковом возрасте.

Варнава призналась, что она с детства заикается, и единственный способ скрыть это – быстрая речь.

– Я тараторю, потому что я не хочу заикаться. Я могу очень долго д-д-д-д вот так говорить, – сказал теледива.

По словам Екатерины, это обычно происходит, когда она волнуется или торопится объяснить что-то другому человеку. «Такой нервный сдвиг», – пояснила Екатерина. Она пыталась бороться с заиканием, но тщетно.

– В последнее время это начало вылазить, видимо, потому что мало сплю, много стрессов... Из-за чего-то могу переживать, я ж вся такая сердобольная. И у меня это стало вылезать достаточно активно.

Собчак предположила, что заикание связано с психологическими проблемами, внутренними зажимами, и Варнава с ней полностью согласилась.

– Я в жизни очень закрытый человек, – разоткровенничалась Варнава. – Я люблю находиться одна, я люблю думать о многом и говорить сама с собой. Мне нравится чуть-чуть, такой есть момент садомазохизма, чуть-чуть через страдания в жизни проходить... Вот там я шут, а в жизни чуть-чуть на печальке.

Не исключено, что заикание стало чаще проявляться у Варнавы после расставания с гражданским мужем с Константином Мякиньковым.

– Мы разъехались, но остались в потрясающих отношениях, мы дружим, – сказала Варнава. – Это не момент измены, но расставались мы тяжело. Я поняла, что ничего не двигается. Просто потихоньку отношения переквалифицировались в такие сестринские...