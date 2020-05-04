Автор более двух десятков песен "Ласкового мая" скончался от инсульта

Владимир Бойко, сочинивший для группы «Ласковый май» около 25 песен, умер от инсульта на фоне продолжительной болезни.
Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, передает «РИА Новости».
«Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное», – написал Разин в своем Instagram.
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Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.🙏🕯🙏
В 1980-х Бойко основал группу «Белые розы», солистом в которой выступал Алексей Лобанов. Среди написанных композитором песен – «Круиз», «Зимний вечер», «Фотография», «Художник» и прочие шлягеры. Владимир Бойко был музыкальным руководителем «Ласкового мая» и написал для коллектива около 25 песен, многие из которых стали хитами.