Автор более двух десятков песен "Ласкового мая" скончался от инсульта

Владимир Бойко, сочинивший для группы «Ласковый май» около 25 песен, умер от инсульта на фоне продолжительной болезни.

Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, передает «РИА Новости».

«Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное», – написал Разин в своем Instagram.

В 1980-х Бойко основал группу «Белые розы», солистом в которой выступал Алексей Лобанов. Среди написанных композитором песен – «Круиз», «Зимний вечер», «Фотография», «Художник» и прочие шлягеры. Владимир Бойко был музыкальным руководителем «Ласкового мая» и написал для коллектива около 25 песен, многие из которых стали хитами.