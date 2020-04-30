Филипп Киркоров: Настолько безработным я себя никогда не чувствовал

30 апреля королю российской эстрады исполнилось 53 года. Первым Филиппа Киркорова поздравил Валерий Леонтьев. Затем посыпались сообщения от многочисленных друзей и знакомых.

Певец рассказал, что отмечать день рождения будет дома, и он совершенно не боится за свою фигуру. По словам, Филиппа Бедросовича, толстеют от нервов, а он сейчас пребывает в гармонии с самим собой и чувствует себя потрясающе.

Перенос концертов в связи с коронавирусом певец воспринимает философски: «Значит, так должно было случиться!»

В настоящий момент он занят распродажей своего легендарного гардероба.

– Я понял, насколько это не нужно мне, насколько сейчас изменились ценности, – рассказал Филипп Super.ru. – Но я делаю это не из-за того, что мне нужны деньги. Я сейчас ищу фонды по борьбе с коронавирусом, чтобы туда направить деньги.

Свои успех на сцене Киркоров назвал настоящим волшебством: «Все, что происходит в моей жизни, похоже на одну большую чудесную историю, сказку, которую я сам придумал и в которую сам поверил, и она исполнилась. Это лишний раз говорит о том, что очень важно себе придумать жизнь, в нее поверить так, чтобы она у тебя реализовалась! Главное - мотиваторы, которые заставляют нас что-то кому-то доказать, чтобы этим стать».

Что касается современного блогерства и всевозможных челленджей, Киркоров себя в этом формате не видит.

– Я понял, что мне это не подходит, – признался артист. – Я запланировано не могу выходить в эфир, у меня все спонтанно.

Киркоров также признался, что никогда бы не смог проткнуть себе губу или поджечь руку в эфире, потому что очень боится боли.

Ближайшее публичное выступление Филиппа запланировано на 7 мая в Кремле, перед этим он собирается сдать тест на коронавирус.

– Настолько безработным я себя никогда не чувствовал, – не стал скрывать Филипп. – Я, конечно, с голоду не умираю, подушка безопасности у меня есть. Но на моих плечах огромный коллектив. Те, кто официально у меня оформлены, все получают зарплату. Мы закрыты дома на несколько месяцев, все концерты отменены до осени...