Анализы крови Сергея Соседова ужаснули врачей-иммунологов

У Сергея Соседова вновь серьезные проблемы со здоровьем. Состояние музыкального критика ухудшалось с каждый днем, и он, наконец поняв, что самолечение опасно, решил обратиться к врачам.

– Я на днях был в Институте иммунологии, у меня брали анализ крови из вены, – сообщил Соседов новость Sobesednik.ru. – Больше двадцати тысяч рублей отдал за все процедуры. Врачи ужаснулись! Количество лимфоцитов в крови очень низкое. Из-за этого упал иммунитет. В общем, мне сказали, что я подхватил какую-то инфекцию. Это просто ужасно. Я не могу нормально жить! Кашель дикий, горло болит. Упадок сил!

Я удивлен: из-за чего у меня начались такие проблемы? Ведь у меня отменное питание! В ежедневном рационе – и салаты, и фрукты, и мясо, и рыба. Каждый день я ем разные супы – у меня мама прекрасно готовит! А если будет голодный год – что мне делать, сразу помирать? Сразу идти на кладбище?

Врачи уверяют: сейчас Сергею нужно уделить своему здоровью самое пристальное внимание. Но Соседов растерян: он не понимает, как ему действовать дальше.

– Моя мама тоже шокирована, – вздыхает Сергей. – Она в ужасе и не может понять, почему у меня такие проблемы. Упадок сил – это не шутки. Лучше бы я «короной» переболел – уже бы давно выздоровел. А здесь больше месяца вся эта чехарда длится. И не известно, чем закончится.