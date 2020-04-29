В Мумбаи скончался актер, сыгравший полицейского в "Миллионере из трущоб"

Индийский актер Ирфан Кхан, известный, в частности, по роли в картине «Миллионер из трущоб», умер на 54 году жизни.

Как сообщает телеканал NDTV, артист умер в одной из частных клиник в Мумбаи.

На счету Кхана, помимо «Миллионера из трущоб», такие картины, как «Воин», «Жизнь Пи», «Новый Человек-паук», «Инферно». Также он был активно задействован в Болливуде.

Отмечается, что в течение последних двух лет жизни Кхан боролся с редкой нейроэндокринной опухолью, поэтому нигде не снимался.

У актера остались жена и двое сыновей.