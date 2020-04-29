Лена Миро грубо высмеяла Лидию Федосееву-Шукшину за обман с квартирой

Известный блогер Лена Миро считает, что Лидия Федосеева-Шукшина не сможет доказать, будто не осознавала своих действий, подписывая договор дарения на квартиру в Новой Москве в пользу своего мужа Бари Алибасова (сейчас недвижимость принадлежит помощнику продюсера Сергею Моцарю. – Прим. Sobesednik.ru). Отсутствие шансов Миро объяснила… якобы непрезентабельной внешностью адвоката актрисы.

Миро выложила два снимка в своем блоге – успешного адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы Алибасова, и Юлии Линник-Вербицкой, защищающей Шукшину. Последнюю блогер грубо обозвала «женщиной с волосёнками уборщицы» и пояснила, что внешность и поведение правозащитника играет немаловажную роль в судебном процессе.

фото: скриншот из Livejournal Лены Миро

– Нет харизмы? Не умеешь нравиться людям? Сиди в помощниках адвоката, распечатывай на принтере ему бумажки, – написала Миро. – Если адвокат зажимается, забивается в угол, процесс он скорее всего проиграет. Дешёвенький «на все случаи жизни» пиджачок в ситуациях, где единственно уместной формой одежды является дорогой классический костюм, на подсознательном уровне крайне отталкивает.

Миро не пояснила, присутствовала ли она когда-либо лично на заседаниях суда с участием адвоката Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы отпускать в ее адрес такие комментарии. Но и самой актрисе от Миро тоже досталось. Блогер считает, что Шукшина «никогда не блистала умом». Именно поэтому она вместе с адвокатом и допустила ошибку – пошла войной на Алибасова.

Далее Миро приводит видео, на котором Федосеева-Шукшина, мило попивая чай с Алибасовым и Жориным, подписывает договор дарения квартиры. Актриса намекнула, что сделала это из-за многочисленных родственников, которые «не дают покоя», и неоднократно повторила «Все будет хорошо!» Сама Шукшина уверяет, что подписала бумаги, не понимая, что делает, потому что плохо себя чувствовала.

Ранее Миро называла актрису «богатой и безумной» и критиковала за то, что та передала квартиру в Москве и права на интеллектуальную собственность Василия Шукшина Бари Алибасову, лишив наследства своих потомков.