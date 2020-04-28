"Мода для идиотов": Анфису Чехову затравили за продажу футболок с коронавирусом

Телеведущая Анфиса Чехова оказалась в центре настоящего скандала после того, как выпустила в продажу «коронавирусные» футболки под своим брендом.

Чехова на голубом глазу сообщила подписчикам, что пандемия – это неотъемлемая часть моды, и ее футболки внесут в жизнь немного позитива.

– Времена диктуют не только образ жизни, но и моду. Наши новые майки от by.che.dress внесут немного позитива в пандемические будни. И пусть ваши родные и близкие будут здоровы! А слово Covid встречается только в мемах и надписях на майке. Однажды это фото и эта мода станут частью истории, – сообщила Анфиса в своем посте.

Люди, у которых от COVID-19 пострадали близкие, а также врачи, круглосуточно работающие в больницах, не оценили гениальную бизнес-идею Чеховой и забросали ее гневными комментариями.

«Вам серьезно кажется, что эти футболки позитивные? А с раком или гепатитом С у вас будут?», «Работаю в реанимации, сейчас у нас АД. Жуткая болезнь вводит нас всех в состояние ужаса. Никогда сама не смогла бы одеть что-то подобное, это всё равно как холера-фэшн, что ассоциируется со страданием, смертью и потерей близких», «Какая еще мода? Скорей бы забыть все это и двигаться дальше, это как смерть обыгрывать», «А от COVID-19 умирают, беднеют, теряют работу люди! Рушатся семьи!» – писали разгневанные комментаторы.

Но Чехова была непреклонна: по ее мнению, все, кому не понравилась ее задумка, просто злые люди, и им нужно заниматься саморазвитием... На деньги, полученные от продаж футболок, Анфиса планирует выплачивать зарплату сотрудникам.

– Когда жизнь вынуждает нас выйти из зоны Комфорта, она всегда указывает нам новый Путь! Путь к Росту! – уверена Чехова. – Давайте расти вверх, а не вниз! И как сказал профессор Дамблдор: «Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету»!

Кстати, «обратиться к свету» можно за 3 490 рублей – это стоимость «пандемической» футболки от Чеховой.