Первые слова Бабкиной в больнице: Я должна выздороветь ради внучки

Позитивные и, главное, достоверные новости о состоянии госпитализированной Надежды Бабкиной приходят не так часто, как хотелось бы. И вот концертный директор ее театра Сергей Горох признался Sobesednik.ru: повод для оптимизма есть, поскольку Надежда Георгиевна сама вышла с ним на связь.

– В 11.15 раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны, — поделился с нами представитель певицы. — Надя поинтересовалась что происходит в театре, как проходят репетиции. Я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены.

Надежда Бабкина выразила желание поскорее выписаться из больницы, как только ей позволят сделать это врачи, и вернуться домой. Ведь ей есть ради кого жить – прежде всего ради внуков.

Надежда Бабкина с внуками / фото: Instagram

– Она сказала что у внучки Марфы день рождения, она будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду. Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи.