"Кошмар! Помогите!": Максим Виторган теряет память

Актер признался, что из-за долгого пребывания на карантине стал вести себя неадекватно, начал делать совершенно неожиданные вещи и... забывать собственные мысли.

– Я всю жизнь не пил красное вино, а тут вдруг проснулись во мне какие-то рецепторы, спавшие ранее, – признался Максим в разговоре с режиссером Саввой Савельевым. – А это тебе не шутки. Надо же теперь запоминать сорта и названия, как-то разбираться в нем...

Виторган рассказал, что несмотря на лень и длительное пребывание в изоляции, купил множество спортивных снарядов и уже начал практиковать физические упражнения.

Его главные мотиваторы – новая возлюбленная Нино Нинидзе и ее сын, которые очень любят спорт.

– Я еще ничего. Жив, курилка. И за этот месяц даже ни разу серьезно не выпивал. Ну, максимум рюмочку водки с супом.

Виторган-младший рассказал, что стал актером случайно. Он хотел быть либо юристом, либо журналистом, но в последний момент родители отвели его к опытному преподавателю, которая помогла Максиму выучить отрывок и достойно рассказать его перед приемной комиссией.

Актер не считает себя начитанным человеком, но не сильно расстраивается по этому поводу.

А вот что его заботит серьезно, так это потеря памяти, связанная с возрастными изменениями.

– Видимо, это возрастные изменения. Я вижу, как из моей головы уходит информация, – рассказал Максим. – Вот же она была, я хотел ее сказать. Стой, куда пошла! Вот она, вот, а ее уже нет, она уже за углом... Вот это я вижу. И как остановить этот процесс, совершено не понятно. На текстах это не сказывается пока, текст я запоминаю быстро, но вот все остальное – просто кошмар! Помогите!

Виторган не исключает, что ему придется прибегнуть к медикаментозному лечению, чтобы решить проблему с памятью.