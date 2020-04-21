Филипп Киркоров из-за безденежья начал продавать свою одежду

52-летний певец обьявил о старте проекта по продаже эксклюзивных вещей, в том числе из своей личной гардеробной.

Филипп Бедросович пригласил подписчиков покупать вещи на сайте winway-store.com, а часть вырученных денег пообещал отдать на благотворительность.

Поклонники пришли в легкий шок от цен: кеды на сайте стоят от 6500 до 30 000 рублей, рубашка – 7000, брюки – 9000. Подписчики сообщили королю российской эстрады, что многие в России живут всей семьей на 30 тысяч в месяц и посоветовали ему снизить цены. Не преминул высказаться на этот счет и бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

– Первый пошёл. Как я и предсказывал, наши звезды первой величины начали продавать свои личные вещи ввиду отсутствия концертов, крупных корпоративов и возврата всех предоплат, которые составляли до 200.000 € и более. Такие, как Пугачева, Леонтьев и многие другие сегодня вынуждены резко сократить свои траты и, помимо соблюдения домашнего карантина, вынуждены теперь содержать огромную армию своих подчинённых, а также горничных и обслугу. Поэтому им ничего другого не остаётся делать, как только продавать свои личные вещи. Думаю, что потом пойдут бриллианты, украшения, а после этого начнутся продажи домов, – предупредил беспощадный Разин.