Внучка Лемоха вернулась в семью

Перипетии в жизни 6-летней внучки Сергея Лемоха Марины продолжаются. Родная мать девочки стала злоупотреблять алкоголем и перестала заниматься ее воспитанием. В результате ребенок остался на попечении 80-летней бабушки, которая в силу возраста не могла обеспечить ей должного ухода.

В результате в конце прошлого года девочка оказалась в реабилитационном центре. Знаменитый певец о случившейся трагедии прекрасно знал. Но вызволять внучку из центра не стал. Он категорически не хочет слышать о своей родне. Старший брат музыканта, узнав о том, что девочку отправили в реабилитационный центр, тоже помогать не стал. Он посчитал, что там ей будет лучше.

Недавно стало известно, что девочку из центра все-таки забрали. Сделала это 80-летняя бабушка, которая посчитала, что дома ей все же будет лучше. Мы продолжаем следить за событиями.