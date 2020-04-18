Малышева забанила фейк Светланы Лободы в Instagram, пристыдив ее

Телеведущая Елена Малышева, следуя тренду среди звезд шоу-бизнеса, в период самоизоляции решила провести прямой эфир на своем аккаунте в Instagram. За время эфира произошла забавная неурядица.

В комментариях к стриму у Малышевой появился пользователь, использующий мат. Ведущая была возмущена. Она перешла на страницу грубияна и через фронтальную камеру показала юзерпик аккаунта. На нем оказалась фотография Светланы Лободы, а имя юзернейма — anfisaqwerty.

«Кто знает вот эту девушку (или может это мужчина), … этот человек ругается матом. Я не знаю, есть у нее родные или нет, но запомните: anfisaqwerty. Надо ее, во-первых, заблокировать, чтобы больше она нам не мешалась. Стыдитесь, Анфиса», — заявила Малышева в прямом эфире.