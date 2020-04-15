Собчак не позволили выяснить, на ком женился Александр Гудков

В недавнем интервью Ксении Собчак 37-летний комик признался, что еще полгода назад сделал предложение своему любимому человеку.

— У меня есть отношения, — не стал скрывать Гудок, счастливо улыбаясь. — Я сделаю все, для того, чтобы этому человеку было хорошо.

Ведущий честно признался, что примерно полгода назад сказал своей паре: «Давай поженимся!» Юморист не назвал пол своей невесты, из-за чего в сети поползли слухи о том, что это — не женщина.

Александр Гудков и Ксения Собчак в программе "Осторожно Собчак" / фото: скриншот YouTube

Слухи о нетрадиционной ориентации Гудкова ходят давно, сплетники даже называют его возможным бойфрендом режиссера Алана Бадоева. Не так давно информация об их отношениях попала в известный блог admin_anshlaka, где сообщалась, что у Бадоева был роман с Максом Барских, а потом вспыхнула страсть с Гудковым.

Собчак не раз подводила Гудкова к теме его сексуальной ориентации, на что тот, шутя, отвечал «Больше да, чем нет».

— Если я скажу «да» или «нет», я никому не буду интересен, — загадочно пояснил Гудков.

Собчак заметила, что в нашей стране публичным людям нельзя признаваться в том, что они — геи.

— Если бы Иван Ургант был геем и открыто об этом говорил, он бы вряд ли был таким популярным, — предположила Ксения.

Гудков согласился с этим утверждением: «Это — уничтожение себя, как творческой единицы», — подтвердил он.

Зрители в комментариях заметили, что Гудков уже появлялся на публике с обручальным кольцом и предположили, что он уже женат, просто скрывал этот факт.