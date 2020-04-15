Анна Семенович: "Выпила, станцевала, стало легче"

Третья неделя карантина толкает знаменитостей на самые неожиданные поступки. Многие из них записывают клипы дома, дурачатся в прямых эфирах и всячески дразнят поклонников. Не остается в стороне и 40-летняя Анна Семенович.

На днях певица поделилась с подписчиками уникальным секретом похудения: чтобы избавиться от отечности, Анна пьет зеленый чай и принимает ванну с морской солью. Семенович вышла в эфир прямо из ванны, тело певицы в этот момент прикрывала только пена.

Затем Анна записала зажигательный видеоролик на собственной кухне во время приготовления курицы карри.

— Накрасилась, спела, приготовила, погладила, пора выпить, — призналась певица. — Попробуйте, помогает. Танцуйте, не грустите, давайте развлекать друг друга!

Исполняя свой хит «Хочешь», Семенович соблазнительно двигалась вокруг сковороды, весело повизгивала и напевала «Я твоя Буся! Хочешь, оденусь лисичкой, личной твоей медсестричкой?»

Поклонники взорвались восторженными комментариями, называя звезду зажигалкой, нахваливая ее фигуру, пластику и позитивный настрой.

Что ж, настоящий артист остается артистом даже на кухне.