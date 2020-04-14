"Рабыня Изаура" Луселия Сантос: На карантине со мной – моя кошка

Знаменитая исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изауры» Луселия Сантос в эксклюзивном интервью sobesednik.ru рассказала о том, как проводит карантин в Рио-де-Жанейро. 62-летняя актриса находится в группе риска, поэтому решила самоизолироваться и призывает к этому всех своих русскоязычных поклонников.

— Я прилетела из Португалии в Рио, и через 5 дней начался этот карантин, — рассказала Луселия. — Со мной моя кошка Дарма, она обожает меня, поэтому ни на минуту не оставляет в покое. Я, как и многие, сижу дома, и не чувствую себя плохо из-за этого. Я готовлю, читаю, смотрю фильмы и сериалы, убираю и навожу порядок в доме, в моей библиотеке и, особенно, в моих мыслях. Я всего два раза была в магазине. Я буквально затаилась дома, чего и вам советую. Я думаю, самоизоляция это — не плохо, а наоборот, даже полезно. В эти дни мы неотвратимо меняемся и уже никогда не будем прежними. Мы переживаем непростые времена, когда каждый одинаково уязвим — и богатый, и бедный, и молодой, и старый. Вот почему так важно соблюдать социальную дистанцию и спасать таким образом мир. Я советую всем расслабиться и принять ситуацию такой, как она есть: наслаждайтесь жизнью, медитируйте и будьте здоровы!

Луселия также рассказала, что из-за пандемии существенно изменится мировая экономика, и у всех нас сформируется новый взгляд на мир и на собственные жизненные ценности. То, за что мы еще недавно цеплялись, больше не будет для нас важно.

— Не доверяйте тем, кто подстрекает вас идти на улицу и ничего не бояться, — советует Луселия. — Это неправда. Вирус распространяется очень быстро и захватывает весь мир. Это происходит из-за того, что люди контактируют друг с другом. Единственное, что вы можете сделать сейчас для себя и ваших близких, это остаться дома. Используйте это время, чтобы поразмыслить о том, как мы загрязняем нашу планету и какой жизнью живем. Молитесь, медитируйте. Мы погрязли в потребительстве и жадности, мы постоянно торопимся и не успеваем думать о себе, мы едим вредную пищу и этот путь не приведет нас к счастью. Мы должны найти новый способ для выживания.