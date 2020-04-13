Винокур о Степаненко: "Увидел ее и захотел пригласить на свидание"

На днях вышло новое шоу Елены Степаненко «Еще не вечер» на телеканале «Россия–1». Первым гостем юмористки стал коллега по званию Ефим Шифрин. Так совпало, что накануне премьеры передачи Елена Григорьевна праздновала свой 67-ой день рождения. Так, Ефим Шифрин принес в подарок Степаненко букет из гречки в шоколаде. В конце передачи через огромный экран в студии юмористку поздравил давний друг Владимир Винокур. Народный артист РСФСР припомнил Степаненко случай со времен студенчества:

«Ленок, я тебя поздравляю с днем рождения, учитывая это тревожное время не могу тебя обнять и поцеловать, – сетовал через экран Винокур. – Знаю, что ты на выданье, но опоздал! Вообще, Ленка, ты когда-то зеванула хорошего парня. Помнишь, пятикурсник пригласил тебя, первокурсницу, на свидание в ГИТИСе? Это было у подоконника в коридоре, стал как-то к тебе приставать. Помню, ты сказала фразу, не зная, что этот пятикурсник может стать известным человеком: "Вас как зовут"? Я сказал: "Владимир". "Владимир, вам давно не давали ниже пояса коленом"? Тогда я понял: не вариант».

Елена Степаненко // Фото: PR-служба ВГТРК

Мы дозвонились Владимиру Натановичу:

— Вы смотрели передачу Елены Степаненко?

— Еще не успел, но обязательно посмотрю.

— Сейчас очень популярны разного рода ток-шоу, не хотели и сами попробовать себя в передаче похожего жанра?

— Нет, как-то не интересует такая возможность.

— Вы рассказали на передаче у Елены Григорьевны о том, как, будучи пятикурсником, хотели пригласить на свидание ее, первокурсницу. Ранее были знакомы или спонтанно все произошло?

— Нет, мы не были знакомы, просто увидел ее в коридоре и захотел пригласить на свидание. С тех пор мы дружим. Порой смотрим друг другу в глаза и понимаем, что ничего и не было, и Слава Богу, ведь у каждого из нас своя судьба.