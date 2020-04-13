Переболевший пневмонией Стас Михайлов сообщил о положительном тесте на COVID-19

Певец Стас Михайлов, перенесший двустороннее воспаление легких, рассказал, что у него обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Instagram певца. «Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда», – написал заслуженный артист России.

То, что певец перенес COVID-19, подтвердил тест Роспотребнадзора, отмечает издание.

Стас Михайлов подчеркнул, что при первых симптомах заболевания следует сразу же обратиться за помощью к медикам. По его словам, своевременное начало терапии крайне важно для успешной борьбы с заболеванием.