"Нам осталось чуть больше года": Наталья Ветлицкая предупредила о Конце Света

55-летняя звезда 90-х порадовала своих поклонников приятной новостью — она, наконец-то выздоровела и чувствует себя прекрасно. Наталья рассказала о том, что находится на карантине в Испании, но ее беспокоит совершенно не это.

— У нас военные джипы, у нас бронетранспортеры, ездят по улицам, мониторят, — поделилась ситуацией Ветлицкая. — На улицах почти никого нет, но в магазин можно выехать.

Затем Наталья поделилась «серьезной информацией от просветленных людей». По ее словам, высшие силы дали людям шанс измениться и выжить, но для этого каждый должен заняться своим духовным развитием.

— На трансформацию дано год и четыре месяца, — поведала певица. — Если за это время человечество не одумается, то придет что-то более серьезное. То есть вирус, тот, который сейчас появился, это самая мягкая форма, в качестве предупреждения последнего, последнего звонка... Так что, господа, думайте.

Фото: Instagram

Слова Ветлицкой поддержали ее подруги Катя Лель и Лера Кудрявцева, которые тоже занимаются духовным развитием.

«С выздоровлением дорогая, — написала Ветлицкой Кудрявцева. — Все верно говоришь! Вселенная разумна».

Но далеко не все поклонники певицы поняли ее слова. Некоторые посоветовали провериться у психиатра, другие говорили, что призывы меньше потреблять и думать о душе Наталья должна адресовать своим богатым друзьям и коллегам, ведь именно они — главные враги экологии.

— Можно, конечно, хихикать и ерничать, отпускать дурацкие шуточки, — отшила хейтеров Ветлицкая, — но об этом просветленные говорили еще в 2011 году. Планета — весь животный и растительный мир — настолько измучена и подавлена деяниями человеческих существ, что уже мать-природа не намерена все это терпеть. И если люди не трансформируются в своем сознании, то половина населения этой планеты будет сметено страшнейшими катаклизмами. Люди настолько погрязли вот в этой гонке за показухой, за тем, кто лучше, кто круче... Довели эту планету до ручки.