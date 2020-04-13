Алексей Панин продемонстрировал целлюлит у Евы

Подписчики скандального актера всерьез обеспокоены судьбой новой девушки Алексея Панина: вот уже которую неделю подряд она появляется в его блоге обнаженной.

На фото и видео Ева ходит по лесам и трассам в чем мать родила, а Панин называет это свободой и настоящей любовью к жизни.

«Клещи ждут!», «Леха, купи уже ей одежду, почему она постоянно голоя?» — иронизировали подписчики актера в комментариях. А еще осторожно интересовались, кто же снимает на телефон обнаженного Алексея и его новую спутницу — уж не дочка ли?

Актер между тем сообщил, что с удовольствием проводит карантин на природе. А всех, кто осуждает его за фривольные снимки, назвал ограниченными и несчастными людьми.

Подписчики тоже не остались в долгу, обсудив целлюлит на попе его возлюбленной, ее лишний вес, грязную одежду и несвежее лицо самого Панина, на котором, судя по его образу жизни, отразились все последствия «свободы и рок-н-ролла».

Алексей говорит, что давно привык к негативным выпадам в свой адрес, а свою любовь к откровенным снимкам он никому не навязывает: все, кому это претит, могут просто отписаться и не смотреть.