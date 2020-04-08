"Я была в аду полтора года!" Ирина Горбачева рассказала об изменах мужа

Ирина Горбачева рассказала Юрию Дудю, что почти полтора года прощала мужу измены и только потом решилась на расставание.

Выяснилось, что актриса и блогер долго пыталась сохранить свой брак с коллегой Григорием Калининым, и даже дважды расставалась с ним. В глубине души она понимала, что находится не с тем человеком, с которым ей бы хотелось, но каждый раз пыталась доказать самой себе и окружающим, что она сможет сохранить отношения. Однако позднее Ирина начала ловить себя на мысли, что у нее не екает в груди, когда супруг не приходит домой ночевать, возникло полное безразличие...

— Прошла любовь — вот и все, — искренне рассказала Ирина. — Что-то умерло, но я это очень долго не хотела замечать.

Ирина Рассказала, что сама стала инициатором разрыва своих восьмилетних отношений, но она ни о чем не жалеет. Они не общаются с бывшим супругом, хотя лично у нее к нему сохранилось теплое отношение и она хотела бы с ним дружить.

Рассказала актриса и о том, как однажды поймала мужа на измене. Она случайно открыла его телефон и увидела там послания от его любовницы, тоже актрисы.

— Это была переписка во «Вконтакте», из которой понятно, что что-то было, — призналась Горбачева. — Фотографии, все дела... Я ушла, но потом вернулась.

Ирина уверена, что сама притянула такую ситуацию в свою жизнь, потому что всегда панически боялась измен. У ее родителей возникали подобные ситуации, поэтому главной в ее отношениях с мужчинами была тема «Хоть бы не изменил».

— Мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что это возможно. Но в моем случае это невозможно, — говорит актриса. — Я в таком аду существовала полтора-два года жизни. Это жесть!