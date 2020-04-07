Наркоман Гуф признался Тине Канделаки в торговле гашишем

Рэпер рассказал в интервью Тине Канделаки, что уже неделю не употребляет запрещенные вещества, и трезвый образ жизни дается ему нелегко.

Решиться на такой шаг его заставило то, что недавно ему вернули водительские права, которые отбирали за вождение в нетрезвом виде.

– Я иногда спортом занимаюсь, не просто мешком сижу, – говорит Гйф. – Баста Вася – он вовремя перескочил с плохих зависимостей на рэп. Он все время пишет музыку... У меня получается иногда «пересесть», сейчас вот альбом написал. Дней семь уже не «дую», тяжело мне это дается...

Музыкант объяснил, почему давно не выпускал новых альбомов. По его признанию, последние три года он находился в тяжелых любовных отношениях и не чувствовал вдохновения. Об этом неудачном романе он, в частности, написал песню «Пусто».

– Практически весь этот альбом, который выходит сейчас, все треки были написаны в глубокой депрессии, – разоткровенничался с Тиной Гуф. – Я почти полгода сидел слушал «А-Студио», плакал...

Певец признался, что солистка коллектива Кети Топурия, с которой у него был роман, буквально проехалась по нему катком. До этого его не бросали девушки, и он был морально не готов к подобному потрясению.

– За сорок лет не было такого, чтобы мне кто-то изменил или послал меня, а тут просто... Я не хочу про кавказских женщин больше говорить, мне хватило.

Гуф рассказал, что, несмотря на карантин, сейчас у него отличное настроение. А к тому, что в мире начнется коллапс, он был готов еще четыре года назад.

– Этот год – 20-20, он очень значимый для Китая, – поведал музыкант. – Я эту нацию знаю изнутри...

Гуф рассказал, что в подростковом возрасте жил с родителями в Поднебесной и свободно говорит по-китайски. Там случилась его первая любовь – будущий рэпер встречался с русской эскортницей, и первые проблемы с законом тоже появились там. По признанию музыканта, в 16 лет он связался с наркоторговцами, и местные власти собирались посадить его в тюрьму.

– Уже узнали обо мне власти китайские, я торговал гашишем, – рассказал Гуф. – Благо, все мои родственники из Аэрофлота, и меня отправили быстро обратно в Москву.

По словам Гуфа, русских в Китае любят, и у него до сих пор есть хорошие друзья в Поднебесной. От них он регулярно получает информацию об эпидемии и настроениях в народе.

– Может, я сейчас какую-то государственную тайну раскрою, не знаю, – начал Гуф издалека. – В общем, их задолбал коммунизм, и у них есть такой Молодой Китай, которому надоело сидеть без Ютуба, без Вотсапп. Эти ребята хотят путешествовать. Ну, молодой, продвинутый Китай. И они хотят свергнуть эту власть… И чтобы отвлечь внимание от внутренних передвижений в их политике, они сейчас решили долбануть по всему миру, чтобы показать, что они не лыком шиты, потому что они до фига чего терпели... По Италии они попали вообще случайно. Но с нами (с россиянами. – Авт.) все будет нормально, – заверил Гуф.

Также рэпер поделился интересными творческими планами: когда закончится пандемия, он собирается перевести свои песни на китайский язык и выпустить их на китайский рынок.