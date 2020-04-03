Жена Басты заявила, что рэпер спятил

Главным развлечением знаменитостей во время карантина стали совместные прямые эфиры и задушевные разговоры о жизни. Так, недавно репер Баста пообщался с подругой и коллегой Елкой и даже от скуки погадал ей на рулоне туалетной бумаги, а затем попросил за предсказание 50 рублей.

– Жена мне говорит, что я спятил. Ну, слушай, тут каждый крутится, как может, – усмехнулся Баста. – Сейчас такое время, приходится крутиться...

Елка новый вид заработка Басты поддержала и призналась, что и сама опасается двинуться умом, ведь находиться взаперти так долго ей довольно тяжело.

– Мне очень на самом деле страшно тронуться, – рассказала Елка. – Но мне всегда страшно тронуться. Спасает меня то, что я уже немного у-ху. Подсвистываю, фляга свистит периодически. Мне очень помогает спортик. И если бы не физуха, я бы правда сошла с ума. Плюс я не умею ни на чем играть и вою от нехватки музыки.

Елка рассказала, что когда окончательно «тронется кукухой», запишет рэп-альбом. Но пока она осознает, что с ней происходит: паника вызвана общей неопределенностью в мире. И поскольку она ни на что не может повлиять, так и переживать не стоит.

– Картина не была прозрачной и год-два назад, – размышляет певица. – Я, честно, как собака-улыбка, хвостом виляка, бегаю, всех бодрю: «Ребят, все будет хорошо!» В любой непонятной ситуации пойду сырников пожру... Но иногда также, как и все, начинаю волноваться.

Баста, послушав Елку, тут же сочинил позитивный рэп: «Я не знаю, что будет завтра, но я знаю точно, что будет завтрак». И пообещал ей написать новую песню через два дня.