"В тяжелом состоянии": Гоген Солнцев мучается из-за коронавируса

Гоген Солнцев не может найти себе места. На днях его пожилая супруга Екатерина Терешкович заболела. У женщины поднялась температура, она начала кашлять.

– К телефону подойти не может, – заявил нам Гоген, когда мы позвонили Терешкович, чтобы узнать о ее самочувствии. – Она в тяжелом состоянии, простыла где-то.

Гоген считает, что Катя могла стать жертвой коронавируса. Ведь она находится в группе риска. Но первые дни не соблюдала карантин.

Самого Гогена после того, как Катя заболела, охватила паника. На днях его заметили в платной клинике, где он сдавал анализы на коронавирус. В распоряжении нашей редакции оказались фотографии шоумена, сделанные в стенах медучреждения. С медиками Гоген был предельно вежлив.

– Старуху не жалко, а за себя боюсь, – честно признался он врачам.

Впрочем, комментировать состояние своего здоровья шоумен отказался. Когда корреспондент Sobesednik.ru позвонил ему, Солнцев перешел на крик.

– Она в тяжелом состоянии, что вы от нее хотите? – не выслушав вопрос, закричал Гоген и повесил трубку.

– Гогенчик мучается, не находит себе места, – говорит его друг Николай. – Боится, что старуха заразила его. Сейчас даже с друзьями не общается. У него настоящая паника. Старуху отселил в отдельную комнату, заходит к ней только в противогазе, который ему подарили.