Филипп Киркоров заявил о желании уйти со сцены и стать новым Чеховым

Певец Филипп Киркоров похвастался в эфире Инстаграм своим роскошным домом с бассейном и ванной с подсветкой и сделал ряд сенсационных признаний.

– Я живу на острове на Москве-реке, ко мне приехать просто так нельзя, – рассказал певец. – Вон там будет театр для своих, и я буду давать спектакли, как Чехов. Не хочу больше быть певцом, хочу быть актером.

На вопрос о том, не в замке ли он живет, как это сейчас принято, Киркоров, не моргнув глазом, ответил: «Замок, замок... У меня замок внутри. Зачем королю замок, когда он и так король?»

Певец признался, что на карантине чувствует себя превосходно и даже начал сам готовить для детей – впервые в жизни. Он искренне счастлив остаться без работы на целых полгода: когда такое еще случится? Теперь наконец-то появилось время отдохнуть, побыть с близкими и насладиться хорошими сериалами, на которые раньше не оставалось ни времени, ни сил. Теперь у него белый лист в голове и никаких тревог о работе!

Король эстрады заявил, что, как и у коронавируса, у него тоже есть корона, а еще признался в страшном. По мнению Филиппа, это он накликал карантин.

– Понимаете, мысли материальны, – разоткровенничался певец. – Я под Новый год загадал себе, сказал: «Господи, ну невозможно! Сделай что-нибудь, чтобы я побольше времени уделял детям, чтобы отдохнул...» И через месяц.… Ну ладно я, у меня корни болгарские, это – Ванга. Ванга – она моя где-то там родственница. Может, я стал медиумом?