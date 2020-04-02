Лолиту Милявскую вызвали на допрос за торговлю лифчиками

56-летняя певица призналась, что она и многие ее знаменитые коллеги начинали свою карьеру обычными фарцовщиками или спекулянтами на рынках. Сама она таким образом заработала на комнату в Москве.

На третьем курсе Тамбовского музучилища будущая певица начала ездить по субботам в Москву в сидячем вагоне. Она и ее первый муж-однокурсник копили стипендию и на эти деньги покупали французские духи, нижнее белье, сапоги на продажу. Все это сбывалось на тамбовском рынке и приносило приличные по тем временам деньги.

– И взяли меня на рынке с лифчиками, на толкучке, – рассказала Милявская в интервью Дмитрию Гордону. – Мой муж стоит где-то там далеко, на случай облавы, у него сумка. Что-то продавалось – муж быстренько подносил. Я умудрилась схему выстроить, рассказывала, что купила себе сапоги, но мне не подходят. Но попалась на лифчиках. На мне было их штук пять! Я очень стеснялась, но я это делала, просто это не было другого выхода. В общем, меня взяли и увезли.

В отделении Лолита попросилась в туалет и попыталась смыть лифчики в унитаз, но не тут-то было, они не тонули. На допросе Милявская плакала, предлагала следователю свою золотую цепочку – мамин подарок на 16-летие. Но ничего не помогало, ей грозили реальный срок и испорченная жизнь. И тогда следователь предложил ей вербовку. И Лолита не раздумывая согласилась сотрудничать с ОБХСС под псевдонимом Кристина.

– Он мне предложил стучать на таких же, как я, которые лифчиками торгуют, – рассказала Милявская. – Я вернулась домой, и на следующий день произошла ситуация. Этот мужчина подъехал к институту, и я ему на голубом глазу сказала: «Я напишу заявление, что вы пытались меня изнасиловать в кабинете!» И от меня отвяли, все. Больше я этим не занималась.