Дана Борисова считает, что Джигана спасут только шесть месяцев полной изоляции

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала про зависимость рэпера Джигана и собственный скандал с Аленой Кравец.

По мнению Борисовой, Оксана Самойлова правильно делает, что разводится с мужем.

– Я просто уверена, что Джигана наркозависимость, – призналась Дана в интервью каналу «Эфир в норме». – Давайте не будем изображать, будто не знаем, что он отдыхает с проститутками, что он нюхает, курит анашу. Я не осуждаю никого, вы поймите. Я, как человек зависимый, всегда готова открыто рассказать о своей зависимости. Но я также честна и не малодушна к другим зависимым. Я знаю, чем это может закончиться. Поэтому я считаю, шесть месяцев реабилитационного центра – это то, что ему нужно. А не два месяца в больничке за пять миллионов, где он ходит с мобильником, где у него йога, иглоукалывание и прочая хренотень. Ему необходима изоляция. Там речь идет о серьезной зависимости: он колется, нюхает, курит и пьет, он полинаркоман.

Оксана Самойлова и Джиган // Фото: Instagram

Что касается скандала между самой Борисовой и Аленой Кравец, Дана вовсе не считает себя виноватой.

– Я встретила ее мужа Руслана в тот момент, когда они уже страшно ругались с Аленой, – утверждает Борисова. – Помню, увидела их на одном ток-шоу – они ссорились из-за того, что он переспал с домработницей… Потом я видела его еще раз на каком-то шоу. И вот однажды я шла через декорации, увидела его. Я не знала, что этом муж Кравец. Ну, симпатичный мужчина... Поздоровались, обменялись телефонами, и как-то завязались отношения. Конечно, то, что Алена меня пытается представить проституткой... поверьте, там никаких денег нет. Когда встречаются два симпатичных друг другу человека – мужчина и женщина, и один другому делает подарки: маникюр там, цепочка... Я считаю это абсолютно нормальным. Тем более, если отношения долгосрочные, есть секс...

О браке и жизни с мужчиной под одной крышей Дана больше не мечтает, ее вполне устраивают краткосрочные отношения. А приводить нового партнера в свою квартиру она категорически не хочет.

– Я хочу получать подарки, хочу близких отношений, но жить постоянно, дарить ему свое внимание вообще не хочу, – пояснила Дана.