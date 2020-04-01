Кристина Асмус впервые рассказала о серьезной болезни Харламова

31-летняя актриса впервые поведала о серьезной проблеме супруга, из-за которой они не могут вместе ездить в отпуск.

– Когда перфекционист сталкивается с тотальным пофигистом, это очень тяжело, конечно, – призналась Кристина в интервью «Люди говорят». – У меня все должно быть по полкам, все должно быть правильно, рассчитано по секундам, а Гарик – человек сиюминутный. Я люблю планировать, к отпуску нашему совместному полгода готовлюсь, а Гарик может за день сказать: «Мы едем в другое место». И такое бывало миллион раз!

Кристина рассказала, что идеальными их отношения с мужем назвать нельзя: они и ссорились, и мирись, разное бывало, все-таки 8 лет вместе.

– Посуду не бьем, конечно, но... – загадочно улыбнулась Асмус. И добавила, что зачастую в ссорах Гарик ведет себя более эмоционально.

Секретом крепких отношений Кристина считает их с мужем мудрость, с годами они решили не тратить свое время и силы на выяснение отношений. Актриса рассказала, что последние 2 года она уезжает в отпуск вдвоем с дочкой, но вовсе не потому, что они поссорились или развелись с Харламовым. Просто Гарик не может летать на самолетах, у него аэрофобия.

Фото: Instagram

– Все думают, либо у нас проблемы в отношениях, либо я к кому-то прилетела со своим ребенком, – рассказала актриса. – Я не летала без него лет шесть. А потом он сказал: «Да чего ты?» И стал отпускать нас дочкой вдвоем.

Рассказала Асмус и о скандале с фильмом «Текст», где она снялась в откровенной сцене. По ее словам, супруг первым поздравил ее с крутой ролью и сказал, что гордится ей.

– Гарик – умный человек, он умеет отличать работу от личной жизни, – пояснила Кристина. – И он понимал, когда женился на актрисе, что подобные роли могут быть. Секс – это часть нашей жизни. Для меня эта сцена тоже была испытанием, мне тоже было тяжело. У меня пипец, как много комплексов, я парюсь по поводу всего...

Фото: Instagram

Асмус призналась, что раздеться в кадре ей было трудно, но стоял вопрос – либо снимается она, либо приглашают другую актрису, ведь на пробы в этот фильм ходили все топовые актрисы. И Кристина повела себя естественно, хотя это была ее первая постельная сцена в жизни.

– Очень много людей уверяют, что секс был настоящим! Вы сошли с ума? – возмутилась Кристина. – А вы не знали, еще актеры рожают по-настоящему, умирают по-настоящему, их убивают по-настоящему...

Асмус призналась, что благодаря роли в «Тексте» ее актерский рейтинг резко повысился. А на вопросы о том, сколько она получила за скандальный эпизод, лишь ответила, что в кино не приплачивают за постельные сцены.