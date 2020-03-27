"По Плаксиной психушка плачет": из дочери Успенской выходят бесы

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина полностью перешла в режим онлайн и начала транслировать, как проходят ее дни в Лос-Анджелесе.

Вчера подписчики Плаксиной были шокированы ее нестандартным поведением в кадре: девушка вышла в общий коридор своего дома и стала принимать неестественные позы, извиваясь, задирая ноги и поворачиваясь к камере попой. Вскоре выяснилось, что Татьяна решила показать подписчикам несколько поз из йоги. Однако большинство зрителей решили, что у нее наркотическая ломка, уж слишком хаотичны и неровны были ее движения. Смутило подписчиков и то, что Плаксина сидела на полу в коридоре, приводя в изумление соседей.

Татьяна Плаксина объяснила, почему провела занятия именно в общественном месте.

– Мы с вами сейчас в коридоре, происходит переход, это символично, – сказала она и спела песню.

Затем она начала говорить на разных языках. В том числе на русском.

– Я раненый солдат, – неожиданно призналась Плаксина. – Кем вы хотите быть – тем, кто помогает раненому солдату подняться, или тем, кто втаптывает его в грязь, унижает его?

Зрители в ответ разделились на два лагеря: одни принялись искренне жалеть Таню, сетуя на ее одиночество и трудное детство, другие посоветовали ей не маяться дурью и устроиться на работу.

– У нее ломка! Что за ужас здесь творится? Ей нужно срочно к психиатру! По ней психушка плачет! Вызывайте экзорсиста! Выключи камеру, не позорься! – наперебой советовали комментаторы. Друзья пытались позвонить ей в эфир, чтобы прервать его, но тщетно.

Татьяна не обращала никакого внимания на реакцию зрителей, продолжая демонстрировать замысловатые позы, временами похожие на балет. Эфир продлился более двух часов, после чего телефон девушки разрядился.

Многие поклонники Любови Успенской призвали звезду помочь дочери, которая позорит ее имя и того и гляди может наделать глупостей на виду у всей страны. Но, как рассказала ранее Sobesednik.ru певица, она порвала все контакты с Таней и не смотрит ее странные эфиры в Инстаграм.