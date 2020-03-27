"Мы два раненых человека". Ольга Бузова намекнула, что они с Давой поженились

34-летняя певица призналась, что сейчас чувствует себя очень счастливой из-за романа с блогером Давидом Манукяном. Их знакомство произошло меньше года назад, но Бузова уже чувствует его своим родным человеком.

Певица почувствовала, как между ней и Давой промелькнула искра, на съемках своего клипа «Лайнер», когда он прижал ее к стене и попытался поцеловать. На следующее утро Оля уже была в Сочи и зачем-то отправила блогеру сообщение «Я знаю, что ты будешь делать сегодня. Ты будешь на моем концерте». Молодой человек сразу же купил билет и прилетел к ней с букетом цветов.

— У меня просто напрочь отключился мозг, — призналась Оля в интервью super.ru. — Я вообще ни о чем не думала, не анализировала, я просто наслаждалась этим чувством. Раньше я оценивала его родственников, сколько он зарабатывает, какой у него рост...

На вопрос, уверенна ли певица в том, что ее нынешние отношения не закончатся предательством, как предыдущие, звезда ответила:

— Мы — два раненых человека, которые боятся одного и того же, — со слезами на глазах сказала Ольга. — Его тоже предавали, несмотря на то, что он — красавчик. Все говорят, что мужики — козлы, но бабы тоже попадаются такие стервы... Я — однолюб, я за себя могу ручаться. Если бы с моим первым супругом не произошло то, что произошло, я бы любила его всю жизнь. Я не хочу сейчас жить с мыслью, что это может снова случиться. В тот момент супруг разлюбил меня, так бывает, но он не смог достойно со мной расстаться.

Оля призналась, что несмотря на то, что Дава не дает ей никаких гарантий в вечной любви, она верит ему и чувствует себя любимой. И именно его она видит своим мужем и отцом своих детей, ведь о замужестве она мечтала с 18 лет.

— Я знаю, что он хочет меня взять в жены, — многозначительно улыбнулась Оля. — А может, мы уже поженились...

Бузова уверена, что мужчин желать нельзя, иначе тебе придется самой быть мужчиной. Между тем она даже не думает о брачном контракте, боясь обидеть молодого человека.