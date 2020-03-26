Яна Рудковская готова порвать Беллу Потемкину: кто у кого маски украл?

В самый разгар эпидемии коронавируса 45-летняя продюсер Димы Билана Яна Рудковская запустила в производство стильные маски для лица с огромными цветами. В качестве презентации продукта Яна разослала маски всем своим знаменитым друзьям. Но каково же было ее разочарование, когда похожие маски появились в коллекции дизайнера Беллы Потемкиной!

Филипп Киркоров признался, что стремительно лысеет (а также рассказал о подаренной ему Рудковской дизайнерской маске)

Яна рассказала, что Беллу уже уличали в откровенном плагиате, а авторские права в нашей стране никто не отменял.

– Я бы, может, и промолчала, но так откровенно (воровать. – Ред.) мои идеи, и ещё на этом наживаться. Ну это верх цинизма, конечно! – возмутилась Яна. – Белла, я все свои маски сделала своими руками и подарила друзьям и подписчикам! А Вы? Так что роялти мои не забудьте прислать (я их отдам на благотворительность). Я же уже стреляный воробей, документы на авторский дизайн маски получаю. В моде, как и в музыке, плагиат очень не любят, и самое главное ставят под сомнение Ваш дизайнерский талант, ну и смеются (мне кто только Ваше фото с утра не прислал )! Ну это прям не айс совсем.

Белла в ответ молчать не стала. Она напомнила, что в своих дизайнах давно использует цветы из пайеток, просто теперь решила прикрепить их на маски. А еще дизайнер сообщила, что плагиат в мире моды – давно повседневное явление, многие бренды нещадно копируют друг друга и ничего зазорного в этом не видят. А еще дизайнер надавила на жалость, сообщив, что относилась к Рудковской, как к матери, которой у нее нет...

– На каком основании вы предъявляете обвинения в категории «производство» одежды и аксессуаров, пока не известно. Буквально вчера узнала, что вы стали создавать вещи своими руками. Рады видеть вас в новом статусе коллеги по цеху. Количество оскорблений, критики и матов, которое вы на меня вылили, не соответствует моему представлению о вас как о культурной, деловой, успешной женщине, с которой всегда брали пример. Я напугана вашей реакцией. Вы взрослая, мудрая, богатая, успешная. К таким, как вы, тянешься, как к матери (которой у меня, к сожалению, нет). Но вы показываете такую агрессию, соперничество и осуждение, что рушатся идеалы. Всех настраиваете против. Что я вам сделала? Ничего.

Эмоциональный ответ Потемкиной вовсе не успокоил поклонников Рудковской, которые принялись обвинять Беллу во всех смертных грехах. Та в ответ лишь удивилась, почему вообще ведущие, продюсеры, певицы, блогеры становятся вдруг «дизайнерами» и предъявляют претензии по авторским правам людям, которые занимаются одеждой десятилетиями.

– Вам приятно, когда у вас кусок хлеба пытаются отобрать? – возмутилась Потемкина. – Это наше поприще. Мы на нем работаем годами! Посвящая все время и душу этому! Не нужно, пожалуйста, приходить внезапно и делать подлости.