Виктория Боня высмеяла людей, которые боятся коронавируса

Телеведущая и модель Виктория Боня призвала россиян не реагировать столь болезненно на сообщения о распространении коронавируса.

Она напомнила, что весной у многих гораздо чаще начинается обычная простуда, и рассказала, как держать себя в тонусе. Боня поделилась уникальным рецептом имбирного напитка, который способен снять симптомы простуды буквально за день.

Для его приготовления нужно очистить и нарезать кружочками свежий имбирь, залить водой в пропорции 1:2 и довести до кипения. Затем нужно кипятить имбирь 30 минут до тех пор, пока он не станет коричневым. Этот отвар можно пить по столовой ложке каждый час при появлении первых признаков простуды.

Виктория призналась, что кроме простуды ее периодически донимают злобные комментаторы и хейтеры. Но все негативные комментарии неадекватных людей она просто не воспринимает. Для нее вникать в слова злобных и необразованных подписчиков – это как рыться в мусоре.

– Если бы каждый известный человек реагировал на оскорбления, это было бы смешно. Меня невозможно оскорбить. Когда человек льет грязь из своего грязного рта, он оскорбляет себя. Если вы не выбираете рыться в помойке и нюхать ее, вы просто пройдете мимо, и вас эти оскорбления не заденут. Я однажды ходила на тренинг, где меня научили этому простому приему.

Во время одного из своих прямых эфиров в Инстаграм Боня пригласила в чат настоящего шамана, чтобы поговорить о бушующей в мире эпидемии. Мужчина рассказал, что страшнее вируса человеческий страх. Потому что он убивает не только тело, но и душу.

– Гораздо больше людей в современном мире умирают от нехватки чистой воды и голода, но об этом сейчас никто не говорит, – сказала Виктория. – Все говорят только о коронавирусе и об опасности, которая грозит лично нам. Но у людей, которые имеют телефон в руках, интернет, шансы умереть от дизентерии и грязной воды, равны нулю. Около 7 миллионов людей ежегодно умирают от загрязнения экологии, но нас это не касается. Мы все боимся только этого нового вируса. Это двойные стандарты, это эгоистично.