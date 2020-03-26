Первая жертва самоизоляции: Анфиса Чехова призвала россиян ковырять в носу

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как лучше проводить время, находясь в самоизоляции. По ее мнению, чтобы не лезть на стену от безделья и одиночества, можно поиграть в одну очень интересную игру.

– Попробуйте каждый день делать что-то, чего вы никогда делали, – порекомендовала Анфиса в одном из своих недавних видео в Инстаграм. – Никогда не просыпались в 6 утра и не шли бегать, никогда не говорили людям правду в глаза, никогда не рисовали, не готовили что-то, никогда не ковыряли в носу… Так начните! Только перед тем, как ковырять в носу, тщательно помойте руки. Выход из зоны комфорта и расширение своих возможностей значительно улучшают нашу действительность, правда. Так что вперед!

Чехова призналась, что сама она благодаря таким непривычным действиям сейчас чувствует себя превосходно.

– Вы увидите, как ваше настроение резко поднимется, – убеждает Чехова. – Наш мозг так устроен: когда мы идем по накатанной и делаем то, к чему мы привыкли, то, что нам комфортно, то, что делаем изо дня в день, мозг не развивается, и наша жизнь стоит на месте. Наши возможности не расширяются. Вот почему полезно выходить из зоны комфорта и делать непривычные вещи.