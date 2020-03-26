Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь

В своем блоге в Инстаграм Анна Заворотнюк рассказала, что сильно изменилась после болезни матери. Теперь она верит в силу притяжения: то, о чем мы постоянно думаем, рано или поздно сбывается. Именно поэтому она старается общаться только с позитивными людьми и транслировать в мир исключительно позитивные мысли.

– Может быть, на земном шаре столько аномальных явлений, природных катастроф и эпидемий происходит сейчас потому, что на планете накопилось столько зла? – рассуждает девушка. – Войны, непонимание людей, человеческая вражда – все это и порождает такой дисбаланс?

Анна сообщила, что нормальный человек не может не любить своих родителей и свою родину, хотя понятие патриотизм в последнее время перестало быть популярным.

– Не зря говорят: русская душа. Ни в одном государстве, нигде нет такого понятия, говорят только про «русскую душу». Россия – березка, русское поле, небо, русская земля... Только русский человек может жить с такой распахнутой душой. Не случайно говорят, что Россия – это тот самый священный уголок, Богом созданный, который защитит своей любовью и своей чистотой весь мир.

Подписчики тут же засыпали Заворотнюк-младшую восторженными комментариями, отмечая, как мудра эта молоденькая девушка и как сильно они ее поддерживают.

– Еще совсем недавно у меня был небольшой круг людей, с которыми я общалась на просторах эфира, – призналась Анна, которая и сама очень изменилась после того, как заболела ее мама, известная актриса Анастасия Заворотнюк. – В определенный момент, после моего долгого молчания, я попробовала поделиться с вами своими мыслями, и это кардинально изменило мою жизнь. Я получила столько добрых пожеланий и откликов... я очень рада, что вы вошли в мою жизнь.

Анна призналась, что ощущать тепло и поддержку от незнакомых людей неимоверно приятно. Вот почему она и впредь продолжит делиться своими мыслями с читателями.