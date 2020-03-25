"Выручайте меня, мэр Собянин!": Анфисе Чеховой грозит банкротство

Коронавирус ощутимо ударил по бизнесу телеведущей. Как и многие знаменитости, 42-летняя Чехова расстроена потерями, которые терпит ее небольшой бизнес.

Анфиса призвала своих подписчиков помочь снизить сумму аренды в торговом центре, где находится ее магазин женской одежды By.Che «Одежда для реальных женщин». Звезда призналась, что ей нечем платить за помещение, ведь в условиях карантина посещаемость торговых центров резко снизилась.

Клиентки Чеховой – женщины с пышными формами, но в последние недели им, судя по всему, не до покупки новой одежды. Они заняты подготовкой к карантину и закупкой съестных припасов.

Возникли у Анфисы проблемы и с выплатами зарплат и налогов, ведь женщины перестали покупать платья и косметику. Да и цены в бутике теледивы не низкие, платье в среднем стоит 10 000 рублей, блузка – 4 500 рублей, футболка – 1 900.

Чехова и ее коллеги-предприниматели составила петицию, адресованную мэру Москвы Сергею Собянину, с просьбой снизить стоимость аренды для малого бизнеса в Москве в условиях коронавируса.

– Выручайте, друзья! – попросила Чехова поклонников.

Теледива просит правительство признать распространение коронавируса на территории Москвы обстоятельствами непреодолимой силы и предоставить арендные каникулы бизнесменам на время пандемии. Иначе, по ее мнению, многим грозят колоссальные убытки и даже банкротство.