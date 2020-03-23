"Я тебя помню!": Пугачева приревновала Галкина к Насте Ивлеевой

Пока весь мир отдыхает на карантине, звезды Интернета не сидят сложа руки и активно набирают новую аудиторию. Так, блогер Настя Ивлеева пригласила выпить в прямом эфире своего коллегу Максима Галкина. И поставила его перед Аллой Борисовной в щекотливую ситуацию.

Знаменитости налили себе вина и начали мило болтать, весело обсуждая личные качества друг друга и события в мире. В самый разгар прямого эфира в кадре появилась Алла Борисовна с детками, как бы намекая, чтобы и о ней не забывали.

– А ты помнишь меня? – спросила Настя у дочки Галкина Лизы, когда та приблизилась к камере.

– Конечно! – весело ответила девочка.

– И я тебя тоже помню! – улыбаясь, вплыла в комнату Пугачева и демонстративно приобняла молодого мужа.

Настя ни на минуту не растерялась и тут же принялась петь дифирамбы отличному внешнему виду 70-летней певицы, зачем-то повторяя, что карантин ей на пользу.

Алла пожелала супругу спокойной ночи и пошла укладывать детей спать, а хохочущие Галкин с Ивлеевой продолжили развлекать народ в эфире.

Кстати, муж Ивлеевой Элджей не принял участия в коллективной интернет-вечеринке, он все это время проводил время в соседней комнате.

Гладя на творящуюся в кадре попойку, зрители начали наливать и себе, чокаться с экраном и присылать веселые видео своим кумирам. Одновременно в эту ночь с Галкиным выпивало более 30 тысяч поклонников!

Раскрасневшаяся от алкоголя Настя пообещала регулярно устраивать «карантинные» посиделки с известными людьми, а в будущем вообще превратить этот формат в шоу.

Напоследок она спросила о самых негативных качествах Галкина, игриво назвав его забиякой. И тот, не скрывая, признался, что страдает от собственной лени, занудства и расточительности.

– Деньги у меня не сильно задерживаются, – сказал Макс, – очень люблю тратить.

– На самом деле деньги зарабатываются, чтобы их тратить, – поспешила успокоить телеведущего Ивлеева.

– Так я думал до коронавируса, – грустно подытожил Максим. И в свою очередь спросил собеседницу о сильных сторонах ее характера.

Настя ответила, что своими положительными качествами считает сексуальность, умение посмеяться над собой и любовь к... винишку, без которого, по ее словам, не было бы ни одного ее шоу и смешного видео.