Погорела на яичнице: Малиновская показала, как Бородина обманывает подписчиков

Между телеведущими Машей Малиновской и Ксенией Бородиной разгорелся скандал из-за поста с яичницей.

Пару дней назад 37-летняя ведущая «Дома-2» опубликовала необычный рекламный пост, в котором рассказала о своих кулинарных пристрастиях. Речь шла о быстрых домашних завтраках и обедах, в которых Ксения неожиданно набила руку. Так, по ее словам, она часто готовит мужу и дочке яйца с жареным беконом и запечную в духовке куриную грудку. Но вот незадача – совсем недавно Ксения признавалась, что готовить не умеет и почти никогда этого не делает.

Подписчики телезвезды разразились удивленными комментариями, мол, как так, зачем же вы, Ксения, лукавите? А затем обратили внимание, что тарелка с яичницей на фото Бородиной наложена в фотошопе и взята из самого дешевого фотобанка.

«Отличный фотошоп, Ксения! Еда выглядит, как ненастоящая! Это фотошоп, дурят как могут, фу просто! На что только не способны ради рекламы и соответственно денег! Заворачивает она грудку! Чай, поди, даже не заваривает!» – наперебой писали поклонники. Но Ксения на их комментарии никак не реагировала.

Тогда пролить свет на спорный пост решила Маша Малиновская. В своих сторис она выложила пост Бородиной, а затем фото той самой яичницы с сайта фотобанка.

Что ж, в том, что Ксения приукрасила свои кулинарные способности, конечно, нет никакого криминала. И даже в том, что использовала ненастоящее фото, тоже. Понятное дело – звезда только что с размахом отметила день рождения в Куршавеле и серьезно потратилась, деньги нужны. Но, как говорят в народе, осадочек остался, и доверия к подобно рода рекламе уже будет меньше.