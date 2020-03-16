Актриса Ольга Куриленко почти неделю находится в изоляции с коронавирусом

Модель и актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда в фильме «Квант милосердия», инфицирована COVID-19.

Об этом она сообщила в своем Instagram, передает ТАСС. По словам Куриленко, она находится в самоизоляции с диагнозом коронавирус почти неделю. Основные симптомы – температура и слабость.

В ближайшие недели смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарика Язаревича. По его словам, ряд стран находятся на начальной стадии эпидемии.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано почти 169,4 тысячи заболевших. Скончались 6 513 человек, более 77 тысяч выздоровели. При этом число инфицированных в остальных странах теперь больше чем в КНР, где в настоящий момент чуть более 81 зараженных.