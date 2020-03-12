"Радио Шансон" в Петербурге: "Мы не питаем иллюзий, но видим пути для роста"

В четвертом квартале 2019 году ЗАО «Региональный радиоканал», который осуществляет вещание «Радио Шансон» на частоте 103,0 FM открыл свой региональный филиал в Санкт–Петербурге, считая что локальный рынок имеет большой потенциал вопреки его падению в 2019 году на 3,9%.

Консолидированный объем рекламного рынка ATL–услуг в Санкт–Петербурге, по данным АКАР, составил 5,4 млрд рублей в 2019 году. Как и прежние несколько лет одним из лидеров по рекламным доходам остается сегмент радио с долей рынка 10%.

По словам коммерческого директор «Радио Шансон» Эдуарда Оганесяна, падение рынка радиорекламы во многом обусловлено сокращением рекламных бюджетов рекламодателей федерального масштаба, использующих в медиамиксе только сетевое радио, и сильной зависимостью от состояния некоторых сегментов рынка. Несмотря на этот фактор, радиореклама в Санкт–Петербурге продолжает пользоваться спросом у локальных рекламодателей. Основными рекламодателями на локальном рынке остаются по–прежнему девелоперы, автомобильные бренды, фармацевтика, концертные мероприятия и финансы.

«По данным Mediascope, Санкт–Петербург занимает 35% в общей структуре рекламных доходов всех локальных рынков радиорекламы. Мы запустили локальный офис в Санкт–Петербурге относительно недавно, но уже понимаем, что приняли верное решение: более 60% клиентов в 2019 году использовали нашу радиостанцию в качестве основной площадки в своих рекламных кампаниях на постоянной основе. Это как и прямые рекламодатели и так и мультилокальное размещение. Мы не питаем лишних иллюзий, но видим возможность для роста нашего бизнеса в этом регионе».

Радио в Санкт-Петербурге и Ленинградской области слушает более 2, 5 миллионов человек в день, из которых аудитория «Радио Шансон» — 6,6%.

«"Радио Шансон" — одна из лидирующих радиостанций в Санкт–Петербурге по охвату аудитории. Это стабильная и лояльная аудитория, интересная рекламодателям», — поясняет Эдуард Оганесян. По его словам, у радиостанции четко сформированная целевая аудитория – станцию в Санкт–Петербурге слушают преимущественно мужчины старше 30 лет с высоким уровнем дохода.

«Именно эта категория является важной для рекламодателей предлагающих, например, автомобили, услуги в строительстве и банковской сфере. Шансон как музыкальное направление очень близок многим жителям нашей страны и всем любителям авторской песни, поэтому радиостанция пользуется большой популярностью», — говорит он.

Представительство в Северной столице стало первым региональным офисом «Радио Шансон». «На начальном этапе управление локальным вещанием ведется из головного офиса, но в дальнейшем эфир будет адаптироваться под интересы слушателей Северной столицы. Это будут локальные плейлисты и свое программное наполнение. Помимо этого, в Санкт–Петербурге проходят наши имиджевые мероприятия, ставшие давно визитной карточкой радиостанции в регионе: "Ээхх, Разгуляй!" — музыкальный марафон, собирающий самых лучших звезд "Радио Шансон" и "Шансон Года". Это позволит потенциальным рекламодателям не просто закупать прямую рекламу, но и использовать спонсорские возможности как эфирных, так и внеэфирных продуктов», — говорит коммерческий директор «Радио Шансон». По его словам, радиостанция активно расширяет региональное вещание и занимается интеграцией в цифровые платформы в рамках укрепления ведущих позиций на медийном рынке и расширения своего рекламного инвентаря.

Действительно, на фоне отрицательной динамики доходов от прямой рекламы на радио, рекламные доходы от спонсорских интеграций и специальных проектов, сокращаются медленнее. Причина объясняется существующей конкуренцией среди радиостанций за внимание потенциального рекламодателя в сегменте прямой рекламы, тогда как спонсорские возможности и интеграции в спецпроекты у всех радиостанций разные.