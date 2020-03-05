Иск против Пугачевой мог поступить от индивидуальной предпринимательницы из ЯНАО

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск к певице Алле Пугачевой от имени некой Кристины Мартиросян.

Иск поступил в суд 4 марта, основания и суть претензий не уточняются. «РИА Новости» предполагает, что заявительницей выступает индивидуальная предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа, основным видом деятельности которой является «производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения».

Агентство отмечает, что ИП Мартиросян указана в ЕГРЮЛ учредителем ООО «Кристина» в городе Новый Уренгой (ЯНАО). Основным направлением работы фирмы является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Чаще всего СИП рассматривает споры о правах на товарные знаки. Известно, что Алле Пугачевой принадлежит ряд брендов, среди которых «Кристина».