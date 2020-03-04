"Любу добивают": Маша Распутина встревожена состоянием Успенской

Певица Маша Распутина поддержала Любовь Успенскую в конфликте с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Распутина считает, что «королеву шансона» добивают.

– Это беда матери, – заявила Распутина в разговоре с Sobesednik.ru. – Такое несчастье может прийти в любой дом: от этого никто не застрахован. Мы живем в такое сатанинское время. Я всегда вспоминаю слова Христа. Когда у него апостолы спрашивали «Когда будет твое второе пришествие?», он отвечал: «Когда начнутся войны и катаклизмы, когда дети восстанут против родителей и убьют их». Мы живем фактически при апокалипсисе.

Распутина понимает, как непросто Успенской переживать трагедию с дочерью. И просит быть к ней снисходительней.

– Мой муж Виктор Евстафьевич недавно смотрел передачу с Успенской, – продолжает Мария. – Говорит, что в ее адрес такие выпады нехорошие звучат. Фактически ее добивают. Этого делать нельзя!

Распутиной и самой пришлось пережить непростые времена в отношениях со старшей дочерью Лидой.

– У нас немного разные ситуации, – говорит Мария. – Лида все же была не под наркотой. Сейчас она рядом со мной. Периодически выезжает, подлечивается. Лида – очень добрый человек. Дай Бог, если доживу до глубокой старости, думаю, что чашку чая мне подаст именно Лида. Хочу, чтобы она была при мне. Слава Богу, что он ей дал зерно доброты, которое в ней расцвело. Я этому очень рада.