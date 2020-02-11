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На премьере фильма "Лед-2" Александр Петров исполнил мечту и признался в любви

Шоу-бизнес
14:06, 11 февраля 2020

фото в статье: автора
фото в статье: автора

Премьеру картины «Лед-2», роли главных героев в которой сыграли Александр Петров и Аглая Тарасова, пришли поддержать в московский кинотеатр «Октябрь» все сливки российского шоу-бизнеса.

Павел Деревянко беседует с журналистами на премьере "Льда-2" в "Октябре"

«Октябрь» был заполнен до отказа, к красной дорожке — не прорваться: помимо журналистов и телевизионщиков на первом этаже сновали десятки поклонников артистов. Особенно молодые девушки ждали Александра Петрова, мечтая хотя бы на секунду увидеть его.

Артисты позировали фотографам, затем быстро удалялись в зал или же в вип-зону, дабы избежать внимания прессы.

Среди гостей присутствовали Настасья Самбурская, Светлана Лобода, Елена Летучая, Любовь Толкалина с дочкой, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян, почти все участники съемок картины, начиная от главных героев и заканчивая продюсерами, среди которых был и Федор Бондарчук, Павел Деревянко, а также известные блогеры.

Настасья Самбурская не стала убегать от прессы, с гордым видом пройдя мимо: актриса и певица прошла к залу. Одна из поклонниц попросила сделать фото, на что Настасья ответила отказом.

Внезапно на ковровой дорожке появилась Алла Пугачева. Со всех концов кинотеатра примчались журналисты и как пчелы закружились вокруг легенды:

— Как вам удается так шикарно выглядеть?

— Деточка, это все возраст. С годами на лицо прет сущность.

На вопросы о прошедшей церемонии «Оскар» Пугачева не стала отвечать, сказав, что нам эта премия не нужна, поэтому и у нее нет желания смотреть. Затем Примадонна сказала: «Ой, отстаньте» и двинулась в своем направлении, окруженная толпой.

Алла Пугачева и Павел Деревянко

На просьбу сфотографироваться Алла Борисовна, усмехнувшись, ответила: «Зачем вы спрашиваете, все равно все сами сфотографируете».

Аглая Тарасова, исполнительница главной роли в фильме «Лед-2», напротив, была рада обсудить главную мировую кинопремию. Девушка была рада победе корейского кино «Паразиты» в номинации «Лучщий фильм»:

— После этого я еще больше убедилась, что и мы так сможем, я в это верю, ибо иначе зачем мне тогда играть.

Так как показывали кино о любви, мы не могли не спросить, какой подарок ждет Аглая от своего возлюбленного в День всех влюбленных.

— Я была бы рада, если бы мой мужчина сказал собирать чемоданы. Это может быть любая страна из моего списка, Новая Зеландия например.

При позировании всем съемочным составом «Льда» Александр Петров стал звать в кадр своего коллегу по первой части фильма Милоша Биковича. Аглая также принялась громко приглашать Милоша, который не так давно был ее возлюбленным. Наблюдая за их теплым общением друг с другом, можно сказать, что расстались влюбленные безболезненно.

Александр Петров был в прекрасном настроении. С ним почти постоянно позировала маленькая коллега по фильму — 9-летняя Виталия Корниенко. Петров не выпускал девочку из рук, ведь обещал ее маме доставить малышку в зрительный зал в целости и сохранности. Самого Петрова же в зале ждали родные и возлюбленная, актриса Стася Милославская.

— Всегда мечтал стоять на сцене «Октября» и произносить речь, — заявил Петров. — Наконец-то это случилось. Придется вам меня терпеть. Перед просмотром этого фильма я бы хотел сказать то, что никогда не говорил ранее, и вам советую: в зале сидят моя мама и племянница — я вас очень люблю, также здесь находятся мои друзья, которых я люблю, и Стася, которую я тоже очень люблю.

Близкие Аглаи Тарасовой не смогли поддержать девушку на премьере. Судя по тому, что она говорила режиссеру с глазу на глаз, мама и бабушка актрисы плохо себя чувствуют.

Теги: #"Оскар"

Рубрика: Шоу-бизнес

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