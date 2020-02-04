Рок-н-ролл в день влюбленных

Отметить праздник 14 февраля Диана Арбенина предлагает в ВТБ Арене. «Ночные Снайперы» под ее командованием представят программу «Невыносимая легкость бытия» — по следам одноименного альбома (минимум половина песен с него уже хорошо известны — «Инстаграм», «Разбуди меня», «Раскаленные», «Рингтоном», «Грустные люди», «Гавань») плюс главные хиты и совсем новые песни.

На обновленном стадионе «Динамо» развернется шоу на 360 градусов: сцену Арбенина придумала выстроить посередине площадки. По словам Дианы, «все концептуальные решения шоу будут естественными, сообразными жанру, в котором играет группа уже 26 лет», и непременно объяснят зрителю, почему выбрано такое название программы. «Это будет роскошно и аскетично, жестко и нежно, влюбленно в ту жизнь, которая нас окружает не только по праздникам, а каждый день!» — говорит Диана.

14 февраля, 20:00