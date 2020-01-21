Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна

Виталину Цымбалюк-Романовскую вновь ждут судебные разборки. Оказалось, что несколько лет назад предприимчивая киевская пианистка взяла в долг два миллиона рублей у столичного бизнесмена Юрия Растегина. Впрочем, деньги так и не вернула. На сайте судов общей юрисдикции города Москвы уже появилось сообщение, что ООО ПКФ «Орди» и Юрий Растегин подали в Кунцевский районный суд иски к Виталине «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». В настоящее время оба документа находятся на рассмотрении у судьи.

Юрий Растегин впервые рассказал о том, как Цымбалюк-Романовская превратилась в должницу.

Юрий Растегин

– Средства она брала на ремонт квартиры, в которой они собирались с Джигарханяном жить, – рассказывает Растегин. – На тот момент с Арменом Борисовичем у них было все хорошо. Виталина, как любая женщина, стремилась к достатку и комфорту. Я не отказался дать средства, потому что всегда уважал Армена Борисовича. Один миллион рублей я дал под расписку, а второй миллион предоставила моя фирма под договор займа. Я был уверен, что Виталина отдаст деньги. Примерно год назад на одном светском мероприятии, она сказала: «Коплю деньги, отдам обязательно!» Но, видимо, она так закалилась во всех судебных боях после развода, что решила попробовать не отдавать. Хотя у нас с ней были в отношении этих денег определенные договоренности. Она их нарушила, это неправильно. Я всегда за справедливость.

Крайний раз с Цымбалюк-Романовской Растегин виделся несколько месяцев назад у следователей. И уже тогда понял: отдавать средства она не собирается.

– У нас была очная ставка, – рассказывает Юрий. – Уже тогда Виталина «переобулась». Все наши договоренности о возврате долга проигнорировала, сказав, что ничего не будет отдавать. Тогда она была с адвокатом – все отрицала, мол, ничего не помнит. Хотя у меня есть и оригинальная расписка, и договор займа. На очной ставке вопрос расписок не стоял – там обсуждались другие моменты, не касающиеся двух миллионов.

Растегин собирается идти до конца. Прощать Виталине столь внушительный долг он не собирается.

– Честно говоря, раньше я к ней хорошо относился, – продолжает бизнесмен. – Сейчас – хуже. Порядочность в финансовых расчетах должна быть на первом плане. Раньше она была директором театра, у нее была ежемесячная зарплата. Сейчас даже не знаю, есть ли у нее источник дохода или нет. Мне вообще не нравится ее поведение. Она понимает, что правосудие у нас весьма длительное и корявое, поэтому так себя ведет.

«Все разговоры о неадекватности Джигарханяна – сплетни!»

Виталина уверяет, что Армен Борисович находится в плачевном состоянии. Мол, никого не узнает, поэтому не хочет с ней общаться. Но Растегин призывает не верить ее словам.

Армен Джигарханян

– Свой 84-летний день рождения Армен Борисович отметил в моем ресторане, – рассказывает бизнесмен. – В тесном кругу – с женой и близкими друзьями. Он был в прекрасном настроении: и ел, и выпил винца. Актеры из театра приготовили маленькое представление. Видно, что сейчас Джигарханяну хорошо и он даже слегка помолодел. А это показатель прекрасного психологического состояния и должного ухода. Поэтому все разговоры о его неадекватности полностью лишены смысла. На дне рождения был футболист Никита Симонян. Так вот, Армен Борисович обращался к нему по имени-отчеству. Это говорит о том, что он даже помнит отчество людей!

На праздник Джигарханян приехал вместе со своей второй женой Татьяной Власовой. Со стороны за их парой было очень трогательно наблюдать.

– Я всегда за любое действие, которое Армену Борисовичу идет ему во благо, – улыбается бизнесмен. – С Татьяной Сергеевной у них сейчас очень хорошая психологическая связь. Ему с ней комфортно, ей – тоже. За их воссоединение можно только порадоваться.