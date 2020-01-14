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"Большой весенний концерт" Петра Налича с оркестром

Шоу-бизнес
15:08, 14 января 2020

5 марта Петр Налич выступит с оркестром в Vegas City Hall.  Джентльмен отечественной сцены поздравит прекрасных женщин с наступающим Международным женским днем, а также представит свою новую программу «Большой весенний концерт» с оркестром. 

Ценители живой музыки услышат новые композиции с альбома «Отражения в лужах», канонические хиты «Паровоз», «Сердце поэта», «Fire» и «Баба Люба».

Петр Налич — российский певец и композитор. Первый клип Налича на песню «Гитар» вошел в топ-20 самых просматриваемых российских клипов на YouTube. С 2007 года артист начал концертную деятельность, основав группу «Музыкальный коллектив Петра Налича».

В 2010 году Петр Налич представлял Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Lost and Forgotten». На счету Налича 10 студийных альбомов в различных жанрах: начиная от рока и фолка, заканчивая композициями, записанными при участии симфонического оркестра и хора.

5 марта, 20:00, Vegas City Hall (Международная ул., 12, ТРК ВЕГАС, м. «Мякинино»)

 

 

Рубрика: Шоу-бизнес

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