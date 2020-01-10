Трибьют Джеймсу Брауну в Академ Джаз Клубе

Джаз, наверно, единственный музыкальный стиль, в котором ноты не играют такой важной роли. Он не любит сценариев и определенности, зато полон неожиданных и прекрасных импровизаций. Джаз — это даже не музыка, а эмоции в чистом виде. Радость и грусть, печаль и счастье соединяются в нем, переплетаются и рождают невероятные по силе и глубине мелодии, трогающие сердца и захватывающие души.

Рой Янг познал самую суть этой музыки. Дебютировав в качестве профессионального певца в пятнадцатилетнем возрасте, за свою насыщенную жизнь он успел дать более 10 тысяч концертов! Его выступления проходили в лучших концертных залах мира, он пел вместе с такими легендарными личностями, иконами блюза и соула, как Марвин Гэй и Пэт Риццо. Ему рукоплескали миллионы, и миллионы же были очарованы его непосредственностью и умением контактировать со зрительным залом. Его искренняя манера выступления вызывает доверие и заряжает безудержной энергией, а его стиль оценен по достоинству на десятках самых престижных джазовых фестивалей.

Концерты Роя Янга — это шанс почувствовать тот самый драйв, который царил на концертах великого Джеймса Брауна, услышать настоящий джазовый вокал, который берет за душу не чистотой нот, а живостью и искренностью исполнения. Рой Янг — современное воплощение Джеймса Брауна, человек, создающий в зале атмосферу радости и веселья, виртуозно превращающий старинные композиции в современные при помощи своего голоса с уникальным звучанием.

31 января — 1 февраля, Академ Джаз Клуб